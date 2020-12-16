Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü
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Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü

16.12.2020 21:40 | Son Güncelleme: 16.12.2020 21:55

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen araç sürücüsü kayıplara karıştı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala meydana gelen zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına dönerken kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen araç sürücüsü kayıplara karıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı ise sürücüler yara almadan atlattı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Yeni Cami mevkiinde ilerlemekte olan 54 AES 869 plakalı Volkswagen marka araç, hatalı sollama yaptığı esnasında M.Ç. idaresindeki 06 BCY 126 plakalı Volvo marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile 54 AES 869 plakalı otomobil ters dönerken, sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 BCY 126 plakalı otomobil ise önce refüjdeki aydınlatma ışığını devirdi, daha sonrasına ise karşı şeride geçerek N.Ö. idaresindeki 54 AEA 206 plakalı Citroen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü zincirleme kazada yaralanın olmaması sevindirirken, araçlar hurdaya döndü. Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve kayıplara karışan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza sonrasında bölgede iki yönlü aksayan trafik, araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü
Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü
Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü
Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü
Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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