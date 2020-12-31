KISITLAMAYA DAKİKALAR KALA KARAKÖY MEYDANI BOŞ KALDI
31.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:50
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Karaköy Meydanı boş kaldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala Karaköy Meydanı boş kaldı. Galata Kulesi'nin altında yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çektirdiği görülürken, Karaköy Meydanı boş kaldı. Dükkanların da kapanmasıyla birlikte Karaköy Meydanı yılbaşı öncesi sessizliğe büründü.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı