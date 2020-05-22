Kısıtlamaya dakikalar kala E-5'teki yoğun trafik havadan görüntülendi Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde E-5 karayolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla 81 ilde Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kaldı. Kısıtlama öncesinde yola çıkan vatandaşlar E-5 karayolunda yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Pandemi öncesindeki yoğun günlerini aratmayan yoğunluk nedeniyle araçlar bazı bölgelerde uzun kuyruklar oluşturdu. İBB verilerinde trafik yoğunluğu yüzde 26 seviyelerine ulaşırken, yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA