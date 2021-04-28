Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı
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Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, İstanbul trafiği adeta durma noktasına geldi. İBB verilerine göre megakentteki trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

Korona virüsle mücadele kapsamında her akşam saat 19.00 ile saat 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bir saat kala, İstanbul'daki trafik adeta durma noktasına geldi. Mesai saatinin bitimiyle birlikte kısıtlama öncesinde evine gitmek için yola koyulan vatandaşlar megakentin trafiğini adeta durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu kısıtlamaya bir saat kala yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Öte yandan toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesinde evine gitmek için durakta bekleyen vatandaşları sosyal mesafeyi unuttuğu görüldü.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı
Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı
Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı
Kısıtlamaya bir saat kala trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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