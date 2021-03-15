KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
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KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR

15.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:03

SOKAĞA çıkma kısıtlamasında Galata Köprüsü korkuluklarından denize atlayarak eğlenen yabancı uyruklu bir grup kameraya yansıdı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasında Galata Köprüsü korkuluklarından denize atlayarak eğlenen yabancı uyruklu bir grup kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Galata Köprüsü'nde maskesiz şekilde gezen Suriyeli bir grup genç, denize atladı. Köprünün korkuluklarından kendini suya bırakan gençleri gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı. Yaşananları gören bir kişi, "Ben bir vatandaş olarak uyardım ama polis de geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkardı birini denizden, diğeri arkadan çıktı, sonra da gittiler" dedi.

KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR
KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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