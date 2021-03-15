KISITLAMAYA ALDIRMADAN GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DENİZE ATLADILAR

SOKAĞA çıkma kısıtlamasında Galata Köprüsü korkuluklarından denize atlayarak eğlenen yabancı uyruklu bir grup kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün Galata Köprüsü'nde maskesiz şekilde gezen Suriyeli bir grup genç, denize atladı. Köprünün korkuluklarından kendini suya bırakan gençleri gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı. Yaşananları gören bir kişi, "Ben bir vatandaş olarak uyardım ama polis de geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkardı birini denizden, diğeri arkadan çıktı, sonra da gittiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı