Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı
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Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı

Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı
Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 2010 yılından bu yana kutlanan '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' kısıtlamaya rağmen bir grup tarafından meşalelerle kutlandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 2010 yılından bu yana kutlanan '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' kısıtlamaya rağmen bir grup tarafından meşalelerle kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2010 yılından bu yana her 10 Mayıs'ta kutlanan, Balıkesir'in plaka numarasına atfen '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü' bu yıl koronavirüs salgınındaki artış üzerine ilan edilen 'Tam kapanma' dönemine denk geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaklaşık 15 kişilik bir grup, ellerinde meşalelerle sokağa çıkarak '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı. Kutlamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden grubun, maske kurallarına da uymadığı görüldü.Meşalelerle kutlama yapan grup, kısa süre sonra olaysız dağıldı.


Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı
Kısıtlamaya aldırış etmeyen bir grup, '10 5 Dünya Bandırmalılar Günü'nü kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tufan DALGIÇ

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