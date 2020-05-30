Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir vatandaş, dışarı çıkmakla kalmayıp İstanbul Boğazı'nda yüzdü.

Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İSTANBUL - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir vatandaş, dışarı çıkmakla kalmayıp İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Havadan görüntülenen vatandaşın yüzerken aldığı keyif ise bu kadarına da pes dedirtti.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan bir vatandaş, dışarıya çıkmakla kalmayıp İstanbul Boğazı'nda yüzdü. Boğazın serin sularına kendini bırakan vatandaş adete kısıtlamayı hiçe saydı. Havadan çekilen görüntülerde Can Kurtaran sahilinde yüzen vatandaşın çeşitli hareketler yapıp eğlenmesi ise bu kadarına pes dedirtti.

Kaynak: İHA