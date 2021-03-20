İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
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İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

20.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:29

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahillerde ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahillerde ve caddelerde yoğunluk oluşturdu.

İstanbul, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen üçüncü cumartesi gününe sakin başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.45 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak kaydedildi.

Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda D100 karayolunun her iki yönünde de trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Caddebostan sahilinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar yürüyüş, spor ve piknik yaptı.

Kadıköy'de Boğa Meydanı ve İskele Meydanı ile Bahariye Caddesi ve sahillerin de yoğun olduğu görüldü. Vatandaşlar, bu bölgelerde bulunan kafe ve restoranlarda vakit geçirirken, esnaf da işlerin yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa Yakası'nın Avcılar ve Beylikdüzü ilçelerinde, kısıtlamanın uygulandığı günlere göre hareketlilik yaşandığı görüldü. Sabah saatlerinde sahile gelen bazı vatandaşlar spor yaparken, bazıları ise evcil hayvanlarını gezdirdi. Az sayıda kişinin ise marketlerde alışveriş yaptığı gözlendi.

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabahın erken saatlerinde görülen sakinlik, yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek ve Baltalimanı gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandığı görüldü. Sahillerde bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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