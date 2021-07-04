KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR
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KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamanın olmadığı ilk pazar gününde Taksim Meydan ve İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Kısıtlamanın olmadığı ilk pazar gününde Taksim Meydan ve İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı. İstiklal Caddesi'nde insan kalabalığı adeta eski günlerini aratmadı. Özellikle öğlenden sonra hafta sonu olması nedeniyle de vatandaşların da Taksim ve İstiklal Caddesine gelmeleriyle caddede yoğun bir kalabalık oluştu.

KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜ TAKSİM'E KOŞTULAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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