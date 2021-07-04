Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
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Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı

İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Haberler | Güncel

Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı

İSTANBUL - Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü kalabalık olan Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağmur etkili oldu. Uzun bir aradan sonra kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi olmayan kimi vatandaşlar ıslanırken, kimisi de otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığınarak yağmurdan korundu.

Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı
Kısıtlamasız ilk pazar günü Taksim'e gelen vatandaşlar yağmura yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrem Demir

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