Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu (2)

MESİRE ALANLARI DA DOLDUAntalya'da, kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillerin yanı sıra, mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.

MESİRE ALANLARI DA DOLDU

Antalya'da, kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillerin yanı sıra, mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı. Aylar sonra ilk kez pazar günü Sarısu mesire alanına pikniğe gelenler, sabah erken saatlerde yer kaptı. Yoğunluğun hakim olduğu mesire alanında vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte mangal yakıp, eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran