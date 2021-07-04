Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
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Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu

Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ANTALYA'da kısıtlamasız ilk pazar gününde Konyaaltı Sahili'nde, sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu.

ANTALYA'da kısıtlamasız ilk pazar gününde Konyaaltı Sahili'nde, sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluştu. Güzel havanın etkisiyle birlikte sahile gelenler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

1 Temmuz itibarıyla normalleşmeyle birlikte kısıtlamasız ilk pazar gününde turizmin başkenti Antalya'da sahillerde yoğunluk yaşandı. Koronavirüs tedbirleri gereği her pazar günü kısıtlama nedeniyle sadece yabancı turistlerin geldiği Konyaaltı Sahili'nde, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte Türkler, yerleşik yabancılar ve tatilciler keyifli dakikalar geçirdi.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kent genelinde güzel havanın etkisiyle sabah erken saatlerde sahile gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise Akdeniz'in maviliklerinde denize girerek aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.FALEZLERDEN TEHLİKELİ ATLAYIŞ

Konyaaltı Sahili'nde çocukların ve yetişkinlerin kayalıklara çıkıp tehlikeli atlayış gerçekleştirdiği göze çarptı. Gençlerin, falezlerin kıyı noktasına yerleştirilen demir düzenek yardımıyla denizden kayalıklara çıkıp yüksekten riskli atlayış yaptığı ve uyarıları dikkate almadığı görüldü.


Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu
Kısıtlamasız ilk pazar günü Konyaaltı Sahili doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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