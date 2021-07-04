Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde köprüye gelen vatandaşlar, uzun bir aradan sonra balık tutmanın keyfini çıkarttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun süre pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü Galata Köprüsü'nün üstü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutmak için köprüye gelen balıkçılar, sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. Bazı vatandaşlar ise köprüde yürüyerek yasaksız pazarın keyfini sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı