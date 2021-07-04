Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı

Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde köprüye gelen vatandaşlar, uzun bir aradan sonra balık tutmanın keyfini çıkarttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle uzun süre pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Kısıtlamanın kalktığı ilk pazar günü Galata Köprüsü'nün üstü, olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren balık tutmak için köprüye gelen balıkçılar, sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. Bazı vatandaşlar ise köprüde yürüyerek yasaksız pazarın keyfini sürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Lütfü Türkkan Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Civan Canova Kartal Tibet Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamasız ilk pazar günü Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:31:09. #1.14#

title