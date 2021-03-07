Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

07.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:09
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

KORONAVİRÜS risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de 3,5 aylık sürenin ardından kısıtlamasız hafta sonu geçiriliyor.

KORONAVİRÜS risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de 3,5 aylık sürenin ardından kısıtlamasız hafta sonu geçiriliyor. Kent genelinde hareketlilik gözlenirken, Vali Mahmut Demirtaş, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyulması için çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Mavi renkli kentte 3.5 ay aradan sonra kısıtlamasız hafta sonunda yoğunluk yaşandı. İlkbahar havasının da etkili olduğu Mardin'e gelen turistler, kentin tarihi mekanlarını gezdi. Kafe ve restoranlardaki hareketlilik ise hem işletme sahiplerini hem de çalışanların yüzünü güldürdü. 

Eşi ve çocuğuyla birlikte Malatya'dan Mardin'i görmeye geldiğini söyleyen Engin Özdemir, "Malatya'dan Mardin'i ziyarete geldik. Mardin çok güzel bir kent. Mardin'i tercih etmemizin en büyük nedeni buranın koronavirüs haritasında düşük riskli olmasıydı" dedi.

VALİDEN REHAVETE KAPILMAYIN UYARISI

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabında rehavete kapılınmaması uyarısında bulundu. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler doğrultusunda düşük riskli iller kategorisinde olmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, rehavete kapılmadan Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına aynı hassasiyetle uymaya devam edelim. Hep birlikte başaracağız" dedi.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Lady Gaga Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda tarihi kent Mardin'de hareketlilik arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 13:09:49. #1.15#
title