Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular sahile akın etti
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Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular sahile akın etti

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular sahile akın etti Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul sahillerindeki yoğunluk havadan görüntülendi Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere ve parklara akın...

07.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:24

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular sahile akın etti

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul sahillerindeki yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular sahillere ve parklara akın etti, oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Ailesiyle sahilde balık tutmaya gelen minik Defne ise kendi bestelediği Korona virüs parçasıyla "Evde kal" dedi.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında haftalardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından İstanbullular sahillere ve parklara akın etti. Bugün Beşiktaş sahiline giden vatandaşlar, bisiklete bindi, yürüyüş yaptı, balık tuttu. Bazı vatandaşlar ise güzel havanın tadını sahil kenarında bulunan parklarda spor yaparak çıkardı. Öte yandan, kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilerek parklara ve sahillere akın eden spor ve yürüyüş yapan, balık tutan İstanbullular havadan görüntülendi.

"Normalleşme yanlış anlaşıldı, adım adım olmalı"

Eşi ve çocuğuyla sahilde balık tutmaya gelen Gülsüme Bulut, normalleşme sürecinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Ben de bir sağlık çalışanıyım, uzun bir zamandan sonra adapte olmaya çalışıyoruz. Hem çocuklarımız hem de bizim için çok zorlu bir süreçti. Biraz dikkatli olunmalı ve normalleşmeye çok hızlı bir şekilde geçilmemeli. Biz kalabalık mekanlara girmemeye çalışıyoruz. Burası açık alan olduğu için bu mesafe normal ama kalabalık ortamlarda daha fazla dikkat edilmesi ve çok fazla normalleşmemeye çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Normalleşme çok hızlı bir şekilde yanlış anlaşıldı çünkü bir önceki hafta ile bu hafta arasında çok fark yok. Bu yüzden normalleşmeye biraz daha adım adım geçmeliyiz diye düşünüyorum" dedi.

Minik Defne'den evde kal bestesi

Ailesiyle birlikte aylar sonra dışarı çıkan 8 yaşındaki Defne Bulut ise, "Evde kaldığım zamanlarda derslerime çok çalışıyor, kitap okuyor, oyunlar oynuyordum. Kendime yeni şeyler kuruyordum, mesela çadır yapmaya çalışıyordum. Çünkü çadırla şu an çok eğleniyorum. Üç aydır evden hiç çıkmamıştım, şimdi ailemle birlikte olduğum, dışarı çıktığım için çok mutluyum. Arkadaşlarıma, yaşıtlarıma kalabalık yerlere gitmemelerini öneriyorum" diye konuştu. Evde kaldığı sürede korona ile ilgili bir beste yaptığını da ekleyen Defne, "Korona elden bulaşır, elden ele dolaşır. Elden bulaşmasın diye sen hep evde kal. Kendi sağlığın için, sağlıklı günler için şimdilik evde kal" diyerek insanların virüsten korunmak için tedbirleri almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

"İnsanların kendi kendilerini denetim altına alması gerekiyor"

Risk grubunda bulunmamasına rağmen aylardır mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını söyleyen Oya Dışpınar isimli vatandaş ise, "65 yaş altı olduğumuz için kısıtlamaya çok fazla girmedik. Paranoya haline getirmeden kendimizi korumayı da bildik. Üç ay içerisinde toplu taşımayı hiç kullanmadım, alışveriş merkezlerine gitmedim. Yürüyüşümü, sporumu yaptım ve insanlarla temas kurmadım. Bu şekilde bu süreci geçirmeye çalıştık. Bugün de sabah sporuna geldik. Yakın temasta bulunmuyoruz. Ben, kısıtlamanın bir nebze kalkıp insanların kendi kendilerini denetim altına alması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular sahile akın etti

Kaynak: İHA

Manşet

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