Kısıtlamasız ilk cumartesi günü vatandaşlar kafeteryalara akın etti

Kademeli normalleşmeyle birlikte ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbullular, soluğu Göktürk'te aldı.

Kademeli normalleşmeyle birlikte ilk kısıtlamasız cumartesi gününde İstanbullular, soluğu Göktürk'te aldı. Kahvaltı yapmak için sabahın erken saatlerinde kafeteryalara gelen vatandaşlar hafta sonu tatillerinin tadını çıkarttı.

Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi gününde İstanbullular, sabahın erken saatlerinde kalkıp kendilerini Göktürk'e attı. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen İstanbullular, Kemerburgaz-Göktürk yolunda da yoğunluk oluşturdu. Kafeteryaya gelen vatandaşlar, kahvaltı yaparak tadını çıkarırken, çocuklar ise yeşillik alanlarda doyasıya koşup eğlendi. Aileler açık alanda sohbet edip dinlendi.

Yeşil Orman Kahvaltı ve Pide İşletme Müdürü Muzaffer Yanarateş, "Pandemi yasaklarının kalkmasıyla vatandaşın yoğun talepleriyle karşı karşıya kaldık. Mutluyuz. Kurallara uyarak hizmet vermeye çalıyoruz. İnsanlar çok mutlu şekilde kahvaltını yapıyorlar. İnşallah yasaklar bir daha gelmez" dedi.

Ailesiyle kahvaltı yapmaya gelen bir vatandaş, "Gerçekten çok özlemişiz. Sürekli evde kalmak hiç iyi olmuyor. Ne olur her şey normale dönsün" diye konuştu.

Rus bir turist ise "En sonunda kahvaltı yapıyoruz. Hava muhteşem ailece oturuyoruz. Yemekler çok güzel harika. Daha ne olabilir" şeklinde konuştu.

Başka bir vatandaş ise "Dışarı çıkmayı özlemişiz. Kurallara uyulduğunu da görüyorum. İnşallah böyle devam eder" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı