Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
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Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kısıtlamaların uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Eskişehir'de vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla çeşitli park ve caddelerde renkli görüntüler oluşturdu.

Kısıtlamaların uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Eskişehir'de vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla çeşitli park ve caddelerde renkli görüntüler oluşturdu.

Yeni Kademeli Normalleşme kararları ile uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi gününde bu hafta ilk kez herhangi bir kısıtlama yapılmadan vatandaşlar hafta içi olduğu gibi sokağa çıkabiliyor. Bu kararlar kapsamında Eskişehir'de akşam saat 22.00'a kadar sokağa çıkabilen insanlar, aileleri ve arkadaşlarıyla sokağa döküldü. Bisikletle gezen, çocuklarıyla parkta vakit geçiren, köprülerde fotoğraf çekilen vatandaşlar kısıtlamasız ilk cumartesinin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kısıtlamasız ilk cumartesi günü Eskişehir cıvıl cıvıl - Haberler
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