İstanbul'da "kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da "kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

13.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:58

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başlayan İstanbul, öğlen saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlarla hareketlendi.

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününe sakin başladı. Öğle saatlerinde ise trafikte, kentin önemli cadde ve meydanları ile sahil kesimlerinde hareketlilik arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına göre saat 13.40 itibarıyla kent genelindeki yoğunluk yüzde 67 oldu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolunun her iki yönünde de sabah saatlerinde akıcı olan trafiğin zaman zaman yoğunlaştığı gözlendi. Bağdat Caddesi'nde de sabah saatlerinde sakinlik gözlenirken, bazı vatandaşların Caddebostan sahilinde yürüyüş ve spor yaptığı görüldü.

Vatandaşlar Beykoz'da da sahilleri ve koruları tercih etti. Özellikle deniz kenarında yürümeyi tercih eden vatandaşlar, balık ekmek satışı yapan işletmelere de ilgi gösterdi.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı Üsküdar sahili ve meydanında da vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek koordinasyonundaki ekiplerce de kafe ve restoranlar denetlendi, çalışanlara ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

Sahil bölgelerinde hareketlilik

Kentin en hareketli bölgelerinden olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bırakmaya başladı.

Arnavutköy, Bebek, Baltalimanı ve Avcılar gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü. Bu alanlarda sabah saatlerinden itibaren bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı, bazılarının da balık tuttuğu gözlendi.

Beylikdüzü'nde de sabah saatlerindeki akıcı trafik yerini yoğunluğa bıraktı. Özellikle vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği ve bu noktalarda da yoğunluğun arttığı görüldü.

İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi
İstanbul'da 'kısıtlamasız' ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akbağ Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da "kısıtlamasız" ikinci cumartesi gününde sahillerde ve caddelerde hareketlilik gözlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:23:19. #1.15#
title