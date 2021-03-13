"Kısıtlamasız" ikinci cumartesi günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Kısıtlamasız" ikinci cumartesi günü

13.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:00

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde akşam saatlerine doğru D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde akşam saatlerine doğru D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

'Kısıtlamasız' ikinci cumartesi günü
'Kısıtlamasız' ikinci cumartesi günü
'Kısıtlamasız' ikinci cumartesi günü
'Kısıtlamasız' ikinci cumartesi günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Birol Güven Demet Akbağ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Kısıtlamasız" ikinci cumartesi günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:03:38. #1.14#
title