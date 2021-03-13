"Kısıtlamasız" ikinci cumartesi günü
13.03.2021 19:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:00
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde akşam saatlerine doğru D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci cumartesi gününde akşam saatlerine doğru D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın