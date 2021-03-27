Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk
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Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamasız geçen cumartesi gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilenler kendini dışarı atarken Avcılar sahilde de yoğunluk oluştu.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamasız geçen cumartesi gününde havanın güneşli olmasını fırsat bilenler kendini dışarı atarken Avcılar sahilde de yoğunluk oluştu.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bakanlar kurulundan alınan kararlar neticesinde geçtiğimiz haftalarda İstanbul için cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hissedilen hava sıcaklığının kar yağışlı geçen haftanın ardından 12 derecelere yükselmesi ve güneşim çıkması ile birlikte vatandaşlar kendini sokağa attı. Avcılar Sahili'ne gelen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluştururken bazılarının ise maskesini çenesine indirdiği gözlendi. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSPARK tarafından hizmete sunulan bisiklet kiralama alanında sosyal mesafe kuralları da zaman zaman hiçe sayıldı.

(İHA)

Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk
Kısıtlamasız güneşli cumartesi gününde Avcılar Sahili'nde yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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