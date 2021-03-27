İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
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İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, vatandaşlar güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde, vatandaşlar güneşli havayı da fırsat bilerek dışarıda vakit geçiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmadan geçirilen dördüncü cumartesi gününe sakin başlayan kent, ilerleyen saatlerde güneşli havanın da etkisiyle hareketlendi. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek ve evcil hayvanlarını gezdirmek için kentin sahil kesimlerini ve parkları tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 11.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak kaydedildi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda akıcı bir trafik olurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu ve Avrupa yakasındaki girişlerinde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Üsküdar ve Caddebostan sahil kesimlerinde ise parklarda yürüyüş ve spor yapanların hareketliği gözlendi.

Kentin en hareketli bölgelerinden Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de sabah saatlerinde görülen sakinlik yerini hareketliliğe bıraktı.

Arnavutköy, Bebek ve Baltalimanı gibi sahil bölgelerinde de zaman zaman trafik yoğunluğunun yaşandığı kentte, bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazılarının da balık tuttuğu görüldü. Sabah saatlerinde kahvaltı için sahil kesimindeki kafe ve restoranları tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor
İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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