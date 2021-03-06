Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
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Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti

06.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:40
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti

Korona virüsle mücadele kapsamında aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen kalkmasıyla vatandaşlar Taksim'e akın etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen kalkmasıyla vatandaşlar Taksim'e akın etti.

Korona virüsle mücadele aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme kararlarını açıklamasıyla birlikte bazı illerde tamamen kalkarken bazı illerde ise sadece cumartesi günü kalktı. İstanbul'da sadece Cumartesi günleri kalkan kısıtlamada vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehrin en uğrak ve turistik yerlerinden olan Taksim Meydanı'na vatandaşlar adeta akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilenler, kısıtlamasız ilk cumartesinde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin tadını çıkardı. Aylardır hafta sonunda sadece turistleri ağırlayan Taksim Meydanı, uzun zaman sonra eski görüntüsüne kavuştu. - İSTANBUL

Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti
Kısıtlamasız cumartesinde vatandaşlar Taksim'e akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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