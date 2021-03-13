Kısıtlamasız Cumartesi'yi fırsat bilen İstanbullular Arnavutköy Sahili'ne akın etti
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Kısıtlamasız Cumartesi'yi fırsat bilen İstanbullular Arnavutköy Sahili'ne akın etti

13.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:26
Kısıtlamasız Cumartesi'yi fırsat bilen İstanbullular Arnavutköy Sahili'ne akın etti

Normalleşme süreci kapsamında, Cumartesi günü uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ikinci haftasında, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Arnavutköy Sahili'ne akın etti.

Normalleşme süreci kapsamında, Cumartesi günü uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ikinci haftasında, güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Arnavutköy Sahili'ne akın etti. Vatandaşların sahilde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Normalleşme süreci kapsamında, İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Cumartesi günü uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasına karar verilmişti. Kısıtlamasız geçen ikinci Cumartesi gününde, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Arnavutköy Sahili'ne akın eden İstanbullular yoğunluk oluştururken, kimi zaman sosyal mesafe hiçe sayıldı. Yoğunluk nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği sahil, drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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