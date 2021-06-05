Kısıtlamasız cumartesi gününü fırsat bilen çiftler, nikah salonuna koştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde 41 çift dünya evine girdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kademeli normalleşmenin ilk kısıtlamasız cumartesi gününde 41 çift dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar sonrasında kademeli normalleşme döneminin ilk kısıtlamasız hafta sonunda Gebze Belediyesi nikah dairesine başvuran ve işlemleri tamamlanan 41 çift, kıyılan nikahla dünya evine girdi. Normalleşme döneminin ilk cumartesi gününe denk gelen hafta sonu mutlu bir evliliğe 'evet' diyerek adım atan çiftleri bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gün içerisinde 14 çiftin nikahını kıydı. Zinnur Büyükgöz, mutlu bir aile kurmanın adımını atan çiftlere iki cihan saadeti diledi. Nikahını kıydığı çiftlere Türk bayrağı ve kahve takımından oluşan hediyeleri sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, evlilik cüzdanlarını da gelinlere takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı