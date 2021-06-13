Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan kapanmalar sonrası kademeli normalleşme döneminde cumartesi günleri dışarıya çıkılabilmesi vatandaşları mutlu etti.

Korona virüsle mücadele kapsamında daha önce uygulanan kapanmalar sonrası kademeli normalleşme döneminde cumartesi günleri dışarıya çıkılabilmesi vatandaşları mutlu etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu restoran ve kafelerde aldı.

Uzun süredir devam eden korona virüsle mücadele kapsamında tam kapanma nedeniyle bir süredir restoran ve kafeler paket servis hizmeti vermekteydi. Kafe ve restoranlar normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak tekrardan hizmete açılmıştı. Normalleşme süreciyle tekrardan misafirlerini ağırlamaya başlayan kafe ve restoranlar, cumartesi kısıtlamasının kalkmasıyla yeniden doldu. Uzun süredir evlerinde sıkılan vatandaşlar güzel havanın da etkisiyle soluğu restoran, kafe ve parklarda aldı. Restoran ve kafelerin yeniden hizmete açılmasından hem işletme sahipleri hem de vatandaşlar memnun kaldı.

Uzun bir süre sonra dışarıda yemek yemenin güzel olduğunu belirten Zülfücan Karaköse, "Mutluyuz, uzun süredir evlerdeydik. Yeniden restoranlarda yemek yemek sosyal mesafeye uyarak insanların güler yüzüyle, hoş sohbetiyle birlikte olmayı özlemişiz" diye konuştu.

Müşterilerin dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten İzzetin Oral, "Çok mutluyuz, müşterilerimiz ise daha çok mutlu. Onlar da dışarıda yemek yemeyi çok özlemişler. Gelen müşterilerimizle zaten bir aile gibiyiz. Gerçekten onlar da bizleri çok özlemişler. Burada sosyal mesafe kuralına uyarak hep beraber oturup, sohbet edip yemek yiyoruz" dedi.

Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti
Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 76 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamasız cumartesi gününde vatandaşlar restoran ve kafeleri tercih etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 11:40:27. #1.14#

title