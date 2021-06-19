Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu
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Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu 15: 00 itibariyle yüzde 72 seviyesine çıktı.

İstanbulluların büyük bir kısmı kısıtlamasız üçüncü cumartesi günü dışarıda geçirmeyi tercih etti. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın öğle saatlerinde sona ermesinin etkisiyle, trafikte ve toplu taşımada yoğunluk yaşandı.

E-5 Karayolu Cevizlibağ mevkii Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüs ve metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre 15: 00'da yoğunluk İstanbul genelinde 72 olarak kaydedildi.

Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu
Kısıtlamasız Cumartesi gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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