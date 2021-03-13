Kısıtlamasız 2'inci cumartesi sabahında trafikte hareketlilik

Kısıtlamasız 2'inci cumartesi sabahında trafikte hareketlilik

İSTANBUL - İstanbul'da kısıtlamasız 2'inci Cumartesi sabahında yollarda trafik hareketliliği yaşandı. Trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 20'lere çıkarken metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluklar yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşmenin 2'inci haftasında yollarda hareketlilik başladı. Yenibosna E-5 üzerinde araçlar yoğunluk oluştururken Cevizlibağ İstikametinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu sabahın ilk saatleriyle birlikte yüzde 20'lere ulaştı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlar da üst geçitte hareketlilik oluşturdu. Metrobüs ve otobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ