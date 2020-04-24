Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - drone Antalya kent merkezinin havadan görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Boş yollar ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. (2)

Antalya kent merkezinin havadan görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Boş yollar ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. (2) Kaynak: AA