Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - drone
Antalya kent merkezinin havadan görüntüleri Boş cadde ve sokaklar Boş yollar ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. (2)
24.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:36
Antalya kent merkezinin havadan görüntüleri
Boş cadde ve sokaklar
Boş yollar ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. (2)
Kaynak: AA