Kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Boş yollar ve kavşaklar Polis ekiplerinin denetimler Boş meydan ve caddeler ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
24.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:14
Boş yollar ve kavşaklar
Polis ekiplerinin denetimler
Boş meydan ve caddeler ANTALYA - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Antalya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.
Kaynak: AA