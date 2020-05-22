Kısıtlaması öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu Kısıtlaması öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu Isparta'da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti.

Kısıtlaması öncesi pazarda tezgahlar boşaldı, fırın önlerinde kuyruklar oluştu

ISPARTA - Isparta'da ilk kez uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar pazara ve fırınlara akın etti. Semt pazarında tezgahlar boşalırken, fırın önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

Isparta'da ilk kez uygulanacak bayramda sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala semt pazarında ve ekmek fırınlarında hareketlilik yaşandı. Emniyet mensuplarının pazar girişlerinde önlem aldığı görülürken, vatandaşların maske kuralına uydukları gözlemlendi. Alışveriş yoğunluğundan pazar tezgahları erken saatlerde boşalırken, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekti. Vatandaşlar ekmek fırınları önünde de uzun kuyruklar oluşturdu.

"Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız"

Ekmek için sırada bekleyen Meliha Efe, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması için ekmek almaya geldiğini belirterek, "Ekmeğimizi alacağız, sokağa çıkmayacağız. Pazardan da sebzemizi aldık. Pazar da yoğundu ama sosyal mesafe kuralına uygun olarak alışverişimizi yaptık" dedi.

"4 gün için özel bir hazırlığımız yok"

Fırın önünde bekleyen Mehmet Ali Karaman da vatandaşların tedbirlere uyduğunu belirtti. Fırına ekmek almaya geldiğini ifade eden Karaman, "Yasaklara uyarak sokağa çıkmayacağız. Bugün de tedbir amaçlı dışarıdayız. Sosyal mesafeye de kuyrukta mümkün olabildiğince dikkat ediliyor. 4 gün için özel bir hazırlığımız yok. Günlerdir evde tecrit ortamındayız, Ramazan ayı boyunca nasıl olduysa aynı şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA