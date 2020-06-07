Kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
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Kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler

Kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda denize girmek için Sarayburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

07.06.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:00

Kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda denize girmek için Sarayburnu Sahili'ne gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte bu hafta sonu uygulanmadı. Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbul genelinde olduğu gibi Sarayburnu Sahili'nde vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Sabah saatlerinden itibaren sahile gelerek denize giren vatandaşlar havadan görüntülendi.

Kısıtlaması bulunmayan ilk hafta sonunda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler

Kaynak: İHA

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