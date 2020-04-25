Kısıtlamanın üçüncü gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim
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Kısıtlamanın üçüncü gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

25.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:12
Kısıtlamanın üçüncü gününde de İzmir sokaklarında sessizlik hakim

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de İzmir'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın üçüncü gününde de sokaklar sessiz kaldı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları boş kaldı.

Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki sakinlik de dikkat çekti.

Polis göz açtırmıyor

Kısıtlamayla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktalarından geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin sokağa çıkış izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Araçta bulunan vatandaşları maskelerini takmaları konusunda ikaz eden ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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