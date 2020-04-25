Kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı
Kent genelinden drone detayları Boş kalan meydan, cadde ve sokaklar Kapalı dükkanlar İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya'yı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
25.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:19
Kent genelinden drone detayları
Boş kalan meydan, cadde ve sokaklar
Kapalı dükkanlar İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya'yı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA