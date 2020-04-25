Kısıtlamanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı Kent genelinden drone detayları Boş kalan meydan, cadde ve sokaklar Kapalı dükkanlar İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya'yı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kent genelinden drone detayları Boş kalan meydan, cadde ve sokaklar Kapalı dükkanlar İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen, Sakarya'yı da kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA