Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı

06.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:46

Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı Gaziantep'te Cuma akşamı saat 21'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son saatlerinde kentin yoğun güzergahlarına kontrol noktası kuran trafik ve asayiş ekipleri sıkı denetim uyguluyor.

Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Cuma akşamı saat 21'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması son saatlerinde kentin yoğun güzergahlarına kontrol noktası

kuran trafik ve asayiş ekipleri sıkı denetim uyguluyor.

Cumhurbaşkan'ı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve bu hafta ilk defa başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerinde emniyet ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı. Gaziantep'te kentin yoğun geçiş noktalarına kontrol noktası kuran trafik ve asayiş ekipleri araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Trafik ekipleri araçların eksiklerini kontrol ederken asayiş ekipleri ise araç şoförü ve araç içinde bulunan kişilerin sokağa çıkma izinlerinin bulunup bulunmadığına baktı. Cuma akşamı saat 21'den bu yana yapılan denetimlerde çok sayıda araca trafik, çok sayıda kişiye ise kısıtlamayı ihlal ettikleri için para cezası kesildiği öğrenildi.

Denetlemelerin sokağa çıkma kısıtlamasının son bulacağı Pazartesi saat 05'e saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı
Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor
Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü
Trafik polisleri sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerini sürdürdü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Ünlü Başak Dizer Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samatta Sörloth Necip Uysal Yılmaz Vural Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Bakan Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamanın son saatlerinde denetimler yoğunlaştı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:53:47. #1.14#
title