Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik
03.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:39
Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik Korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor.
Kısıtlamanın son gününde sınırda sessizlik
ŞANLIURFA - Korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. Kısıtlamanın olduğu bölgedeki sınır hattı da sessizliğe büründü.
Korona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilçelerden biri olan Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sessizlik devam ediyor. İlçede cadde ve sokaklarda kimse bulunmazken sınır hattındaki bölgeler de sessizliğe büründü.
Kaynak: İHA