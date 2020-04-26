Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı
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Kocaeli, Haber

Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları yine boş kaldı.

26.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:42
Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

KOCAELİ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları yine boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe gecesi 00.00'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kocaeli sokaklarında sakinlik sürüyor. Kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesi ile Kocaeli'nin en işlek cadde ve sokakları ise boş kaldı. Fırın ve marketlerin haricinde tüm iş yerlerinin kapalı olduğu Kocaeli'nin İzmit merkezindeki işlek caddeler ve D-100 karayolu yerini sakinliğe bıraktı.

Kısıtlamanın son gününde Kocaeli sokakları boş kaldı

Kaynak: İHA

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