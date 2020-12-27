Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
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Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

27.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:37

Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı Erzurum'da hafta sonu yasağının son gününde caddeler boş kaldı.

Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da hafta sonu yasağının son gününde caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın son gününde de kurallara uyan Erzurumlular caddeyi boş bıraktı. Sokağa çıkan vatandaşların ise polis ekipleri tarafından izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ

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