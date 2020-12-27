Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı

ERZURUM - Erzurum'da hafta sonu yasağının son gününde caddeler boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Erzurum'da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamanın son gününde de kurallara uyan Erzurumlular caddeyi boş bıraktı. Sokağa çıkan vatandaşların ise polis ekipleri tarafından izin belgesi olup olmadığı kontrol edildi.

Kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00'da sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI KORKMAZ