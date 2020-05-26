Kısıtlamanın son gününde de sessizlik devam ediyor
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Kısıtlamanın son gününde de sessizlik devam ediyor

Kısıtlamanın son gününde de sessizlik devam ediyor İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de Diyarbakır sessizliğini korudu.

26.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:07

Kısıtlamanın son gününde de sessizlik devam ediyor

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de Diyarbakır sessizliğini korudu. Ramazan Bayramı'nın ve kısıtlamanın son gününde de kentte cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele doğrultusunda yayımladığı genelgede, 81 ilin tamamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 gün geçerli sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Arife gününde başlayan kısıtlamanın 4'üncü gününde de Diyarbakır sokakları boş kaldı. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle kent genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, vatandaşların kimlik ve izin belgelerini sorguladı. Kentin işlek noktalarından, Ofis semti ve Dağkapı Meydanı gibi noktalar sessizliğe büründü.

Her bayram çocukların seslerinin yankılandığı sokaklar ve caddeler boş kalırken, hayalet kente dönen Diyarbakır'da kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların sokaklarda olduğu görüldü.

Kısıtlamanın son gününde de sessizlik devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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