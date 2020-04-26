Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)
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Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)

Trabzon ve Ordu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son günde de sessizliğe büründü.

26.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:41
Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)

Trabzon ve Ordu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı son günde de sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de polis ekipleri ve görevliler dışında vatandaşların dışarıya çıkmadığı gözlendi.

Kentin en işlek mekanlarından Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri, Atatürk Alanı ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kişileri kontrol ediyor.

Ordu

Ordu'da da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları, Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimindeki sessizlik sürüyor.

Kentin belirli noktalarında denetimlere devam eden polis ekipleri ve bekçiler, durdurdukları araçlardakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olup olmadığını kontrol ediyor.

Belediye ekiplerinin de cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.

Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim (2)

Kaynak: AA

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