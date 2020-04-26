Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - AYDIN Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sessizlik Parklardan ve caddelerdeki sessizlik Aydın-Denizli kara yolundaki tenhalık AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının...

Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'ndan görüntü Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sessizlik Parklardan ve caddelerdeki sessizlik Aydın-Denizli kara yolundaki tenhalık AYDIN - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. Kaynak: AA