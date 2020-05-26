Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
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Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...

26.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:06

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi

Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar

Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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