Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...
26.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:06
Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi
Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar
Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı
Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA