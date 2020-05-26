Kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma...

Kent merkezinin drone ile görüntülenmesi Kent merkezindeki boş kalan cadde ve sokaklar Boş kalan çocuk parkları Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA