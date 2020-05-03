Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi
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Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi

Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi
03.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:12

Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor.

Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 karayolunda havadan çekilen görüntülerde sayılı araç geçtiği gözlemlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 gün ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de yollarda sessizlik hakimiyetini sürdürüyor. Beylikdüzü E-5 kara yolunda havadan çekilen görüntülerle sakinlik gözler önüne serilirken, araçların sayılı geçtiği gözlemlendi.

Kısıtlamanın son gününde boş yollar görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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