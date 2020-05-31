Kısıtlamanın son günü Bursa polisi kuş uçurtmadı
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Kısıtlamanın son günü Bursa polisi kuş uçurtmadı

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan 4 bin polis denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kısıtlamanın son günü Bursa polisi kuş uçurtmadı
31.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:19

Bursa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan 4 bin polis denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Dünyayı kasıp kavuran korona virüs kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa polisi aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Şehrin huzur ve güvenliği için adeta seferberlik ilan eden Bursa polisi, şehrin ana arterlerine uygulama noktaları kurarak, yoldan geçen her vatandaşı tek tek denetledi. Sokağa çıkma tedbirleri kapsamında 4 bin polisin görev aldığı Bursa'da, şehrin bir çok noktasında kurulan uygulama noktalarının yanı sıra ayrıca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel gibi şehrin merkezi bölgelerinde çok sayıda polis ekibi yaya olarak devriye atıyor.

Şehrin doğu ve batısını bağlayan ve günde binlerce aracın geçtiği Acemler'de kurulan uygulama noktasında yapılan denetimler havadan böyle görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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