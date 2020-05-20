Kısıtlamanın son dakikalarında polise yakalandı 8 bin 713 lira ceza aldı
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Kısıtlamanın son dakikalarında polise yakalandı 8 bin 713 lira ceza aldı

BURSA'da kısıtlamasının son dakikalarında yasağı ihlal ederek aracıyla gezmeye çıkan Serdal S.(31), polisten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Kısıtlamanın son dakikalarında polise yakalandı 8 bin 713 lira ceza aldı
20.05.2020 02:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 02:39

BURSA'da kısıtlamasının son dakikalarında yasağı ihlal ederek aracıyla gezmeye çıkan Serdal S.(31), polisten kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobili trafikten men edilen sürücüye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 8 bin 713 TL ceza kesildi.

Olay, saat 23.40'da merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nca 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı yerlerinde polis tarafından kontrol noktaları oluşturuldu. Sanayi caddesinde uygulama yapan polis ekipleri, bir aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Serdal S., yönetimindeki 16 BJ 388 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Akpınar Mahallesinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşanırken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi. Emniyette hareketli anların yaşanmasına neden olan sürücü nedeniyle gelen tekviye ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Mahalleye giriş ve çıkışların kapatılması üzerine kaçamayacağını anlayan Serdar S., kısa süre sonra yakalandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polisten kaçtığı öğrenilen Serdal S.'ye trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadığı gerekçesiyle toplam 8 bin 715 lira ceza kesilirken, otomobil trafikten men edildi.

Serdal S. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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