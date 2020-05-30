Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
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Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü

Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

30.05.2020 08:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:33

Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamasının sabahında kentin birçok yerinin sessizliğe büründüğü görüldü.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Kısıtlama dün gece saat 00.00 itibari ile başladı. Kısıtlamasının sabahında, normal zamanlarda insan ve araç yoğunluğunun olduğu birçok yer boş kaldı. D-100 Karayolu, Piyalepaşa Bulvarı, İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Meydanı gibi birçok yer sessizliğe büründüğü görüldü.

Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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