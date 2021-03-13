KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ
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KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ

13.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:21

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu gözlendi. Trafik polisleri Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ikinci Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı.

KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ
KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ
KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ
KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ
KISITLAMANIN OLMADIĞI İKİNCİ CUMARTESİ İSTANBUL TRAFİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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