Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
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Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı.

KADEMELİ normalleşme kapsamında pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul'daki meydanlar ve sahiller boş kaldı. Kısıtlamanın uygulandığı son pazar gününde meydanlar havadan görüntülendi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulacağını açıkladı. Hafta sonu kısıtlamasının uygulandığı son pazar gününde meydanlar ve sahiller havadan görüntülendi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler tarihi yerleri gezerken; Eminönü, Sultan Ahmet ve Taksim meydanları, Galata Köprüsü ve Bebek boş kaldı.


- İstanbul
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı
Kısıtlamanın olduğu son pazar gününde meydanlar ve sahiller boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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