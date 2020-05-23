Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü -1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü -1

Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdüGAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde açık olan baklavacılarda yoğunluk yaşandı.

Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü -1
23.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:40

Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde açık olan baklavacılarda yoğunluk yaşandı. Market ve manav gibi saat 17.00'ye kadar açık kalma izni verilen baklavacılar kısıtlama saatine kadar gelen siparişleri yetiştirmek için çaba sarf etti.İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Yasağın ilk gününde market, manav, pastane ve kuruyemişçilerin saat 10.00 ile 17.00 arasında açık kalmasına izin verildi. Ramazan Bayramı'na saatler kala Gaziantepli baklavacılar kısıtlama saatine kadar gelen siparişleri yetiştirmek için çaba sarf etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile dışarı çıkamayan vatandaşlar telefon ve internet üzerinden baklava siparişi verdi. Baklavacılar ise özel kargolarla baklavaları isteyenlerin adreslerinden teslim ediyor.'KARGO İLE TESLİM EDİYORUZ'

Vatandaşları Ramazan Bayramında baklavasız bırakmamak için çalıştıklarını ifade eden baklava ustası Levent Aktaş,  " Bu yıl koronavirüsten dolayı hiç istemediğimiz bir bayram oldu. Yarın bayram insanlar evlerinden çıkamayacak ve ziyaretlere gidemeyecek. Biz baklava severleri baklava ile buluşturmak için bugün çalışıyoruz. Gaziantep'ten özel kargo firmamız ile İstanbul ve Ankara'ya siparişlerimizi gönderiyoruz. Şehir içinde ise gelen talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Haber
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
ABD, Rusya ile krizine neden olan Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildi
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Naci Bostancı Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Neymar Ali Koç Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Kısıtlamanın olduğu saate kadar baklava satışı sürdü -1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:43:50. #1.15#
title