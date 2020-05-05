Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece yarısından itibaren girişler başladı
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Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece yarısından itibaren girişler başladı

Kısıtlamanın kalktığı Antalya?ya gece yarısından itibaren girişler başladı
05.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:15

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'ya girişler gece yarısından itibaren başladı.

 

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden Antalya'ya girişler gece yarısından itibaren başladı. Kent girişlerinde yasağın devam ettiği 24 ilden gelenler için kontroller sürüyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden S Belgesi olmadan gelenlere idari ceza uygulanacağını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 Nisan'da 31 ile getirilen seyahat yasağının Antalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde saat 24.00'ten itibaren kaldırılacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine genel gönderdi. Genelgede şu ifadelere yer verildi: 'Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 24 ile yapılacak kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) gerçekleştirilecek tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle kısıtlandı. Buna karşılık Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlaması kaldırıldı.?Yasağın kalkmasının ardından Antalya'nın giriş noktalarından olan Döşemealtı'ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR'lar ise yoğunluk oluşturdu. Kısıtlamanın kalkmadığı 24 ilden gelenler için kontrolün devam ettiği noktada görev yapan ekipler gelen araçları durdurdu. Araçlardakilere nereden geldikleri sorulurken, ikametleri Antalya dışında olanların izin belgeleri kontrol edildi. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine izin verilmedi. Kente giren araçlarda bulunan herkesin ise ateşleri ölçülüyor.Aracıyla İstanbul'dan gelen Türk Havayolları'nda görevli pilot Erdal Tuna, 'Askeri personeli taşımak için görevliydim. Önce İstanbul'dan İzmir'e, ardından da İzmir'den de Hakkari Yüksekova'ya uçarak asker kardeşlerimizi taşıdık. Şimdi de İstanbul'dan Antalya'da evime döndüm. Sayın Cumhurbaşkanı 00.00'dan itibaren yasağın kalktığını söyledi. Kısıtlamanın kalkması benim için de vatandaşlarımız için de daha iyi oldu' dedi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından kısıtlamanın kalkması ile ilgili açıklama yaptı. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden S Belgesi olmadan gelenler hakkında idari işlem yapılacağını söyleyen Karaloğlu, 'Sevgili Antalyalılar; Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seyahat kısıtlaması olan 30 büyükşehrimizin 7'sinde, bu gece 24.00'ten itibaren kısıtlamalar kaldırıldı. Korona mücadelemizdeki pozitif durum dolayısıyla, bu yedi şehir arasında Antalya'mız da var. Bugün 24.00'den itibaren şehrimize seyahat kısıtı devam eden 24 vilayetten S Belgesi olmadan gelenler, kontrol noktalarımızda tespit edilirse, haklarında idari işlem yapılacak ve şehre sokulmadan geri gönderileceklerdir' dedi.

Karaloğlu, 'Titizlikle yürüttüğümüz mücadelenin meyvesi olarak, sizlerin de desteğiyle, ülkemizde normalleşmenin başladığı öncü şehirlerden biri olduk. Mücadelemizde bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize, çok teşekkür ediyorum. Korona mücadelemizde, geldiğimiz nokta umut verici ancak, henüz bitmedi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bunun için, lütfen gevşemeyelim. Tedbiri elden bırakmayalım. İnşallah, başaracağız. Hep birlikte koronasız günlere ulaşacağız' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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