AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
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AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

06.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:51

Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın ettiDÜŞÜK riskli iller arasında yeralan Ağrı'da kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar hafta sonunda cadde ve sokakları doldurdu.

Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

DÜŞÜK riskli iller arasında yeralan Ağrı'da kısıtlamanın kalkmasıyla vatandaşlar hafta sonunda cadde ve sokakları doldurdu. Kentte, Küpkıran Kayak Merkezi'nde de son ayların en yoğun günleri yaşanıyor.

Koronavirüs risk haritasında 'düşük risk' grubunda mavi renkte yeralan Ağrı'da sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı ilk cumartesi gününde güneşli hayavı fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Ağrı'da kimi vatandaşlar soluğu cadde ve sokaklarda alırken kimi vatandaşta Küpkıran Kayak Merkezine akın etti. Denetim ekipleri ise özellikle kalabalığın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını sürdürürken vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

Kısıtlamanın kalkmasını fırsat bilerek Küpkıran Kayak Merkezine gelerek vakit geçiren Esra Yılmaz, 'Niğde'den Ağrı'ya kardeşimi ziyaret etmek için geldim. Bu gün hava çok güzeldi. Bizde sokağa çıkma yasağının kalkmasını fırsat bilerek buraya geldik. Uzun zaman sonra oldukça güzel oldu. Çok keyifli vakit geçirdik. Uzun zaman sonra gayet güzel eğlendik" dedi.

AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti
AĞRI Kısıtlamanın kalktığı Ağrı'da vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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